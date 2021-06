Neways akkoord met Infestos over overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Neways heeft een akkoord bereikt met de investeringsmaatschappij Infestos over een overname. Dit meldden de twee partijen donderdag nabeurs. Infestos is bereid 14,55 euro per aandeel te betalen in contanten voor Neways, waar neerkomt op een totaal van 177,5 miljoen euro. De overnameprijs vertegenwoordigt een premie van 33,5 procent ten opzichte van de slotkoers van Neways op 29 april. Op 30 april dit jaar deed VDL Groep een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel. Bernard ten Doeschot, de eigenaar van Infestos, meldde op datzelfde moment een eerste belang in Neways. Half mei werd bekend dat de overnamegesprekken tussen Neways en VDL waren stukgelopen, omdat het voorstel van VDL volgens Neways niet voldoende de waardecreatie van het bedrijf reflecteerde. Toch lanceerde VDL op 28 mei een nieuw overnamebod op Neways van 13,00 euro per aandeel. Neways zei donderdag dat het bod van Infestos aanzienlijk beter is dan het voorstel van VDL. Het bod van Infestos wordt dan ook gesteund door de raden van bestuur en commissarissen van Neways. "Met Infestos als meerderheidsaandeelhouder zal Neways een stabiele bestuursstructuur creëren om vooruitgang te boeken", aldus het bedrijf, dat beursgenoteerd zal blijven. Ook het huidige bestuur en de raad commissarissen blijven na de overname door Infestos aan. Onder het overnamebod van Infestos moet zeker 60 procent van de uitstaande aandelen Neways worden aangemeld. De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2021 afgerond. Mocht er alsnog een hoger bod komen van een andere partij, dan betaalt Neways een beëindigingsvergoeding van 2,25 miljoen euro aan Infestos. Andersom betaalt Infestos dit bedrag aan Neways als de overname niet op tijd wordt afgerond. Het aandeel neways sloot donderdag op 14,15 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

