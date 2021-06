Value8 maakt details dividenduitkering bekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft donderdag de details bekendgemaakt van de dividenduitkering. Dit bleek uit een persbericht nabeurs. Op de gewone aandelen B zal een keuzedividend worden uitgekeerd van 0,16 euro per gewoon aandeel, waarbij de aandeelhouder kan kiezen voor 0,16 euro in contanten of 0,0275 cumulatief preferent aandeel C. De keuzeperiode begint op donderdag 1 juli en eindigt donderdag 15 juli 2021. Gewone aandelen Value8 noteren 29 juni ex-dividend. Het kwartaaldividend op de cumulatief preferente aandelen bedraagt 0,075 euro. Op 12 juli 2021 zullen de cumprefs ex-dividend noteren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

