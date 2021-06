ABN AMRO verkoopt Noord-Amerikaanse olie- en gasleningen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat een portefeuille van 1,5 miljard dollar met leningen aan Noord-Amerikaanse bedrijven in de olie- en gassector verkopen. Dat maakte de bank donderdag bekend. Daarmee verdwijnt een aanzienlijk deel van de zakelijke leningen die de bank wilde afbouwen van de balans. De bank had de portefeuille in augustus 2020 in de etalage gezet. De leningen aan circa 75 bedrijven worden verkocht met een korting van 135 miljoen euro. Omdat de risicogewogen balans met 2 miljard euro krimpt, is de impact op de kapitaalbuffer per saldo positief. De transactie wordt geboekt in het tweede kwartaal. De desinvestering betekent dat ABN AMRO geen leningen aan de olie- en gassector in Noord-Amerika meer heeft uitstaan. De kopers van de portefeuille zijn Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners. Zij nemen ook de toezeggingen van nog niet verstrekte leningen over. In totaal gaat het om een bedrag van 3 miljard dollar aan verplichtingen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.