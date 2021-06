Adyen ondersteunt Visma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat softwarebedrijf Visma helpen bij het uitrollen van betaalkaartsystemen bij klanten. Dit maakte de Amsterdamse betaalspecialist woensdagmiddag bekend, zonder financiële details te geven. Met de hulp van Adyen kan Visma klanten volledige controle geven over hun betaalkaartprogramma's via één betaalplatform. Die kaarten kunnen bijvoorbeeld door klanten worden gebruikt voor betalingen aan toeleveranciers of voor het gebruik door eigen personeelsleden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

