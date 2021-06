IEX verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Analist Peter Schutte van de IEX Beleggersdesk verhoogde vandaag zijn koersdoel voor Ahold Delhaize naar €27,50. Het vorige koersdoel van €25,50 is bijna bereikt, maar er zit meer in het vat, aldus Schutte. "Volgens marktonderzoeksbureau Gfk zijn boodschappen in het eerste kwartaal tussen de 4% en 9% duurder geworden. Dat geeft aan dat de prijsstijgingen vrijwel volledig aan de consument worden doorgegeven en een bedrijf als AD als inflatiebestendig kan worden gezien." De IEX Beleggersdesk heeft een koopadvies uitstaan op het aandeel Ahold Delhaize. Hier leest u de volledige analyse.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.