Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Heineken fors

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 95,00 naar 110,00 euro en handhaafde het Accumuleren advies. Dit bleek woensdag uit een rapport. De analisten van KBC wezen op de verhoging van het belang van Heineken in United Breweries van 46,5 naar 61,5 procent. KBC schat de overnamesom voor dit extra belang op 640 miljoen euro. Overigens is de aankoop geen verrassing. De markt is nu in afwachting of Heineken ook in Zuid-Afrika zijn slag slaat met de overname van Distell. Het aandeel Heineken won woensdag 0,5 procent op 101,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

