Heineken verwerft meerderheidsbelang in Indiase brouwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een meerderheidsbelang in de Indiase branchegenoot United Breweries verworven. Dit maakte Heineken woensdag bekend zonder verder financiële details prijs te geven. Heineken had al een belang van 46,5 procent, maar trekt dit met de aankoop van 39.644.346 aandelen United Breweries op naar 61,5 procent. De uitbreiding komt niet als een verrassing. "De mogelijke consolidatie van United Breweries in combinatie met een overname van het Zuid-Afrikaanse Distell laat zien dat CEO Dolf van den Brink het sterke trackrecord van Heineken op het gebied van overnames in opkomende markten overeind wil houden", aldus analisten van Credit Suisse recent. De twee deals kunnen circa 9 procent van de omzet in 2022 uitmaken en goed zijn voor circa 50 basispunten van de autonome omzetgroei. Ook groeit de blootstelling aan Afrika en opkomend Azië, op lange termijn de aantrekkelijkste groeimarkten voor Heineken, tot meer dan 30 procent, aldus Credit Suisse. De Zwitserse bank ziet de uitbreiding van het belang in United Breweries als een opmaat naar een volledige overname. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.