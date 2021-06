Olieprijs sluit lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse voorraadcijfers, terwijl beleggers rekening hielden met een toenemend aanbod uit de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,8 procent lager op 73,06 dollar op de New York Mercantile Exchange. Deze future expireert vandaag. De augustusfuture sloot 0,4 procent lager op 72,85 dollar. Persbureaus Reuters en Bloomberg meldden dat OPEC+, het kartel van olie-exporterende landen inclusief bondgenoten waaronder Rusland, in gesprek zijn over een mogelijke verdere verhoging van de productie. De volgende vergadering van de olieministers is op 1 juli. OPEC+ besloot al om de productie tussen in mei, juni en juli geleidelijk op te voeren. De Amerikaanse olieproductie is de afgelopen twee weken intussen ook met 200.000 vaten per dag gestegen, tot 11.2 miljoen vaten per dag. Dit is het hoogste niveau in een jaar. Als het EIA-rapport van woensdag opnieuw een toename laat zien, kan dat wijzen op een trendmatig stijgend aanbod, wat een dalende olieprijs zou voorspellen. Als de Amerikaanse productie zou terugvallen tot 11 miljoen vaten per dag en de olievoorraden fors dalen, kan de olieprijs echter verder stijgen naar niveaus die in 2018 voor het laatst werden vertoond. Economen rekenen gemiddeld op een daling van de olievoorraad met 4,1 miljoen vaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

