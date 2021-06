Tech onderuit op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis, maar techwaarden leverden wel aanzienlijk aan waarde in. Rond de klok van elf uur maakte de AEX een pas op de plaats op 723,70 punten.

"De beurzen lieten op maandag een mooi herstel zien van de verliezen op vrijdag en blijven vanochtend dicht bij huis", zo zag vermogensbeheerder Han Vermeulen van Fintessa Vermogensbeheer. "Shell trekt de kar en dat hebben we niet vaak gezien in de afgelopen tijd", aldus Vermeulen.

Ook zag Vermeulen dat Heineken verder aantrok. "Ook technisch ziet het plaatje er goed uit voor de brouwer, nu het belangrijke niveau van 100,00 euro is doorbroken."

In Amsterdam viel vooral het nieuws op rond GrandVision, dat een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica verloor. Voor Vermeulen kwam het nieuws wat als een verrassing. "Het is afwachten of EssilorLuxottica de deal wil voortzetten." De vermogensbeheerder verwacht wel dat de overname uiteindelijk doorgang zal vinden, maar tegen een lager bod. "De concessie in de prijs zal niet overdreven zijn", zo voorziet Vermeulen. "Uit cijfers van brillenketens is gebleken dat de verkopen zo goed als op het niveau van voor de crisis zijn."

In Amsterdam leverde Prosus en andere technamen aanzienlijk waarde in. Vermeulen kon hier niet direct een aanleiding voor vinden. Wel gaf hij aan dat ook Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, vanochtend in Azië 3 procent lager koerste.

Verder is Vermeulen van mening dat de beurs er goed bij ligt. "We zitten nog circa tien punten onder de top. Het is nu even zoeken naar rust." Volgens de vermogensbeheerder zal de volgende impuls komen van de cijfers over het tweede kwartaal, die over een paar weken zullen worden gepubliceerd.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het consumentenvertrouwen in de eurozone en de bestaande woningverkopen in Amerika.

De euro/dollar noteerde op 1,1898. De olieprijzen daalden met 0,6 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Royal Dutch Shell 1,7 procent. Unibail steeg met 2,7 procent. Prosus gaf bijna 3,4 procent prijs. Just Eat Takeaway.com leverde 2,7 procent in en de halfgeleiders ASMI en Besi daalden circa een procent.

In de AMX won Alfen 1,9 procent. Mitsubishi UFJ Financial Group meldde voor het eerst een belang van meer dan 3 procent.

GrandVision ging daarentegen onderuit met 7,3 procent. De optiekketen verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Er werd geoordeeld dat GrandVision wel degelijk materiële inbreuk heeft gemaakt op haar verplichtingen in het kader van de ondersteuningsovereenkomst die werd gesloten in verband met de overname door EssilorLuxottica. Hierdoor kan Essilor besluiten af te zien van de overname van GrandVision. Onduidelijk is nog wat Essilor zal doen. Gezien de logica van een overname en alle reeds verkregen goedkeuringen, denkt KBC Securities dat EssilorLuxotitica zal aandringen op het heronderhandelen over de voorwaarden.

HAL verloor 4,3 procent en Essilor 1,8 procent.

In de AScX won Accsys 4,6 procent na het rapporteren van cijfers. Ordina klom 1,2 procent na het presenteren van nieuwe doelstellingen voorafgaand aan een beleggersdag. De nieuwe doelen noemde ING geen grote verrassing. Die voor de omzet viel licht mee, terwijl die voor de marge wat mager overkwam. Ajax verloor 2,3 procent.