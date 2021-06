Mollie haalt 665 miljoen euro op

quote: Rowi62 schreef op 22 juni 2021 09:16:

Slecht nieuws voor cm.com ? Adyen is al groot. De bestaande banken missen de slag ?

Dat heb je juist geconstateerd. De banken missen vele slagen. Aan de ene kant is dat geen wonder als ze, door overheden gedwongen, miljarden moeten uitgeven om geldstromen te monitoren in het kader van money laundering/terrorist financing.Aan de andere kant hebben de banken deze ellende voor een groot deel aan zichzelf te danken.Daardoor gaan op ongeveer elk vlak disruptive niche players ervandoor met lucratieve business. De banken zijn momenteel lame ducks waarop het prijsschieten is. Het risico is dat, omdat het voor banken een overlevingsstrijd is geworden, men wellicht eerder geneigd is om risicovolle en discutabele zaken te fiatteren, om zodoende de omzet op peil te houden