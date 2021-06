CPB: gunstige vooruitzichten Nederlandse economie

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie herstelt zich snel nu het aantal coronabesmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt en de vooruitzichten blijven gunstig. Dat blijkt dinsdag uit de juniraming van het Centraal Planbureau.

Het CPB voorziet een groei van de economie in 2021 en 2022 met ruim 3 procent per jaar. De werkloosheid blijft volgens het Planbureau in 2022 beperkt tot 4,1 procent, vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de periode 2017 tot en met 2019, voor de crisis.

"Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5 procent lager uit dan voor de coronacrisis werd voorzien, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3 procent waar eerder van werd uitgegaan", aldus het CPB. "De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt."

"Wij maken een bijzondere crisis mee. Een crisis die gekenmerkt wordt door forse productiedalingen in specifieke sectoren, die echter krachtig herstel laten zien zodra de coronasituatie versoepelingen toelaat", aldus directeur Pieter Hasekamp van het CPB.

Het CPB merkte nog wel op dat de loonstijgingen in nieuwe cao’s worden gedrukt doordat sommige bedrijven, met name in de dienstensector, nog een zwakke financiële positie kennen.

Deze effecten zullen naar verwachting tot in 2022 aanhouden.

Voor de marktsector valt de cao-loonstijging terug van 2,8 procent in 2020 naar 1,7 procent in 2021 en 1,8 procent in 2022, zo wordt voorzien. Daarmee blijft de cao-loonstijging in 2021 achter bij de prijsstijging. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht volgend jaar met 0,3 procent, aldus het CPB.