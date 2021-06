Beursblik: sell in May dunt spoeling voor Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De volume- en volatiliteitscijfers van de ETP-markt waar Flow Traders zich op richt waren positief in mei, maar dit zou in de zomerperiode wel eens wat minder kunnen zijn. Dat stelde ING donderdag in een rapport.

Analist Reg Watson haalde in zijn rapport het oude beleggersadagium ‘sell in May, go away' aan, dat voorspelt dat de beurshandel in juni, juli en augustus doorgaans flauw is, waardoor er ook weinig te verdienen valt voor partijen als Flow Traders.

De ETP-markt kende in mei licht hogere volumes dan in april voor Europa en Amerika, terwijl Azië stabiel was. De gemiddelde volatiliteit was iets beter in mei dan in april dankzij een piek in de tweede en derde week van mei.

In juni lijkt de volatiliteit verder te normaliseren, wat wijst op een minder sterk tweede kwartaal dan het eerste, dat erg volatiel was. Dit is allemaal geen verrassing, stelde Watson.

ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 33,50 euro voor Flow Traders. Het aandeel stond donderdag 0,2 procent hoger op 35,72 euro.