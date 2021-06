Chinese toezichthouder start onderzoek naar taxidienst Didi Chuxing - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese toezichthouders zijn een mededingingsonderzoek gestart naar taxidienst Didi Chuxing. Dit meldde persbureau Reuters donderdagochtend op basis van bronnen. De Chinese toezichthouder State Administration for Market Regulation onderzoekt of Didi onrechtmatig handelde om kleinere rivalen te benadelen, aldus de bronnen. Ook wordt onderzocht of de prijsstructuur die Didi hanteert voor zijn taxidiensten voldoende transparant is. Didi wilde tegenover Reuters niet reageren en ook de Chinese toezichthouder ging niet in op vragen van het persbureau. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

