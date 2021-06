JDE Peet's lijft Campos Coffee in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft het Australische Campos Coffee ingelijfd. Dit maakten beide bedrijven woensdagochtend vroeg bekend, zonder financiële details prijs te geven. De transactie is nog onderworpen aan bepaalde voorwaarden, maar als daar aan is voldaan, zal deze in juli van dit jaar worden afgerond. Campos wordt in meer dan 600 Australische cafés geschonken. Daarnaast heeft het merk zijn eigen flagship cafés en vindt de koffie van Campos zijn weg naar de consument via de retail en directe kanalen. JDE Peet's meent dat Campos een mooie aanvulling is op zijn eigen Australische activiteiten. Het aandeel JDE Peet's sloot dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 31,59 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

