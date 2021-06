Tech in het groen op lager Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten maandag lager, na het record voor de S&P500-index op vrijdag, met uitzondering van techbeurs Nasdaq die 0,4 procent steeg.

De toonaangevende S&P 500 index stond 0,3 procent lager en de Dow Jones-index 0,7 procent.

Vooral aandelen die in de afgelopen tijd hebben geprofiteerd van een heropening van de wereldeconomie stonden maandag onder druk, met verliezen voor cruisemaatschappijen, fabrikanten en winkelketens. Beleggers leken weer groeiaandelen in te willen slaan, waardoor de Nasdaq-index voor de zesde handelssessie in zeven dagen aantrok.

De hernieuwde interesse in tech en andere groeiaandelen viel samen met een terugval in de obligatierentes afgelopen week. Tegelijk stegen ook de zogenoemde meme-aandelen weer fors, waarbij onder meer AMC 15 procent steeg. Cryptovaluta wonnen ook aan waarde, nadat Tesla-topman Elon Musk weer openstaat om bitcoins te accepteren als betaalmiddel. Als voorwaarde moet het delven van bitcoins wel milieuvriendelijker worden.

De bewegingen op de beurs bleven wel beperkt en beleggers lijken het kruit droog te houden in aanloop naar een beleidsvergadering van de Federal Reserve. Hoewel de meeste beleggers verwachten dat de centrale bank de rentes zal handhaven, hopen zij wel meer inzicht te krijgen in de vraag of de Fed sneller de rentes wil verhogen nu de inflatie sterk oploopt.

"De bewoording van de Fed zal dit jaar enorm belangrijk zijn", aldus strategen van Glenmede. "De Fed moet haar intentie kenbaar maken om het ruime beleid af te bouwen, maar moet tegelijk ook duidelijk maken dat ze niet de intentie heeft om abrupt het beleid te verkrappen", aldus de strategen. "Dit kan al snel leiden tot miscommunicatie."

De aandelenbeurzen stijgen al weken dankzij betere vooruitzichten voor economische groei in veel landen, dankzij de toenemende vaccinatiegraad tegen het coronavirus, terwijl centrale banken de economie blijven ondersteunen.

"De aandelenmarkten blijven rond recordstanden koersen", zo ziet ook investment manager Salman Baig van Unigestion. "We denken dat er meer ruimte is voor een verdere stijging. We zien duidelijke signalen dat het economisch herstel duurzaam is", aldus Baig.

Voordat de Fed spreekt zijn er nog economische cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie in de Verenigde Staten op dinsdag. "Na de sterke stijgingen in de voorgaande maand hebben deze cijfers waarschijnlijk veel van hun momentum verloren", stelde valuta-analist Thu Lan Nguyen.

De olieprijs steeg fractioneel. De euro/dollar noteerde op 1,2120. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 1,2109 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het coronavaccin van Novavax is voor meer dan 90 procent effectief tegen het virus. Dit meldde het Amerikaanse farmaconcern maandag op basis van Fase 3 onderzoeksdata. Het aandeel steeg aanvankelijk fors, maar koerst inmiddels krap een procent lager.

Virtu, dat geautomatiseerd handelt op de beurs, verdedigt zich tegen critici in Washington die zeggen dat kleine beleggers in het nadeel zijn op de aandelenmarkt. De uitvoering van orders van individuele beleggers door Virtu ligt onder vuur sinds de sterke koersstijgingen van hype-aandelen zoals GameStop en AMC Entertainment Holdings eerder dit jaar.

Cruisemaatschappijen worstelen met een verbod op vaccinatiepaspoorten in enkele Amerikaanse staten met aanleghavens voor cruiseschepen. Volgens de toezichthouder CDCP mogen schepen weer gaan cruisen als 98 procent van de crew en 95 procent van de passagiers geheel gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. In Florida, Texas en Alabama is het echter verboden om vaccinatiepaspoorten te eisen.



Boeing vindt nieuwe kopers voor 737 MAX vliegtuigen die werden afbesteld tijdens de pandemie, dankzij een snel herstellende luchtvaartmarkt. Van de 100 overtollige vliegtuigen heeft Boeing er nog maar 10 over. Het aandeel leverde 0,9 procent in.

Royal Dutch Shell overweegt om zijn bezittingen te verkopen in het grootste olieveld in de Verenigde Staten, in het Permian-bassin, mogelijk voor meer dan 10 miljard dollar, meldde persbureau Reuters. Dit zou de schuld van Shell omlaag brengen. Het bericht volgt kort nadat een rechtbank oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot met 45 procent moet verminderen voor 2030. Shell noteerde in New York krap twee procent hoger.