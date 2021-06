Paul Tudor Jones zet bitcoin boven de 40.000 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vermaarde belegger Paul Tudor Jones heeft de bitcoin maandag een zetje in de rug gegeven, waardoor de cyptomunt nu boven de 40.000 dollar staat. In gesprek met de Amerikaanse zakenzender zei Tudor Jones dat hij bitcoin beschouwt als een manier om zijn portefeuille te diversifiëren. "Ik wil 5 procent in goud, 5 procent in bitcoin, 5 procent in cash en 5 procent in grondstoffen", vertelde hij op de zender. Tudor Jones is de oprichter van hedgefonds Tudor Investments Corporation. Vannacht zorgde ook Elon Musk al voor een prijsstijging van bitcoin. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.