Beursblik: markt zoekt naar hints Fed over taperen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal woensdag zijn belangrijkste rente handhaven en ook het opkoopbeleid ongewijzigd laten ondanks de sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Dat is de verwachting van analisten die vooruitblikken op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

Daarmee blijft de federal funds rate vooralsnog staan in een bandbreedte van 0,00 tot 0,25 procent. Ook zal de Fed naar verwachting doorgaan met het opkopen van 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen per maand om de financiële markten stabiel te houden en de Amerikaanse economie te ondersteunen.

Analisten van ING stellen dat "hoewel de Fed zal hinten dat een discussie over taperen dichterbij komt, de centrale bank zich niet zal laten dwingen tot overhaaste actie"/

Volgens Ima Sammani van Monex Europe maken de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank zich geen zorgen over de oplopende inflatie in de VS, omdat die van tijdelijke aard zou zijn.

Daarbij wijst Sammani op het tweeledige mandaat van de Fed, waarbij de inflatie én werkgelegenheid belangrijk zijn, en op basis daarvan "is de Amerikaanse economie nog ver verwijderd van de aanzienlijke vooruitgang die moet worden geboekt om een afbouw van monetaire stimulus te overwegen."

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen nuanceert het tijdelijke karakter van de hoge inflatie. "Het regent ook signalen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt krapper is dan wat de officiële werkloosheid van 5,8 procent suggereert."

Hoe de Fed-bestuurders tegen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan kijken is doorslaggevend voor het toekomstige monetaire beleid, volgens Aben.

"Uiteindelijk is een oververhitte arbeidsmarkt immers een fundamentele bron van structureel hogere inflatie. Om deze reden zullen de data uit de arbeidsmarkt de komende tijd met argusogen worden bekeken", aldus de econoom.

Monex verwacht dat de Fed pas in 2022 gaat taperen, maar de aankondiging van een mogelijk tijdspad kan in augustus worden verwacht, wellicht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole.

Bij het rentebesluit woensdag zal voorzitter Jerome Powell de markt naar verwachting nog meer willen overtuigen dat er geen reden is om over afbouwen van het verruimend monetair beleid te praten. "De markt is overigens al aardig overtuigd", merkte marktanalist Stefan Koopman van Rabobank op.

Een manier om dat te doen is wanneer de beleidsmakers van de Fed hun inflatieverwachtingen voor 2022 en 2023 niet te veel opwaarts bijstellen na de sterke stijging dit jaar, aldus Koopman. Drie maanden geleden rekende de Fed op een inflatie van 2,4 procent in 2021, 2,0 procent in 2022 en 2,1 procent in 2023.

De verwachting is dus dat Powell zich op de vlakte houdt. Mocht hij toch wat concreter worden over het moment waarop een verminderde stimulering op zijn plaats zou zijn, dan zou dit wel kunnen leiden tot speculatie over terugschroeven van het ruime monetaire beleid en een sterkere dollar, zei Koopman.

De euro/dollar noteerde maandag licht hoger op 1,2116.

Het rentebesluit van de Federal Reserve, met daarbij een nieuwe dot plot en economische ramingen, wordt woensdag om 20:00 uur bekendgemaakt. Om 20:30 uur volgt een toelichting van voorzitter Powell.