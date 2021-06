DNB rekent op krachtig herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na de historische krimp van het bruto binnenlands product in 2020 zal de Nederlandse economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en vlot herstellen. Dit zei De Nederlandsche Bank maandag in zijn halfjaarlijkse ramingen. DNB verwacht dat de economie in 2021 met 3 procent groeit en in 2022 met 3,7 procent. In 2023 normaliseert de groeit tot 1,9 procent. Het optimisme van DNB komt voort uit het versoepelen van coronamaatregelen sinds half mei en de verwachting dat dergelijke maatregelen vanaf begin 2022 niet meer nodig zijn, vanwege grootschalige vaccinatie. Het verwachte sterke herstel wordt volgens DNB vooral gedreven door de particuliere consumptie. "In het vierde kwartaal van 2021 overtreft het bbp naar verwachting zijn niveau van kort voor de pandemie. Het voorziene herstel verloopt daarmee vlotter dan na de financiële crisis van 2008", aldus de centrale bank. DNB denkt verder dat de werkgelegenheid na een lichte afname na het derde kwartaal, in de loop van 2022 flink aantrekt. "Doordat banen dan makkelijker te vinden zijn, zullen meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt, wat tijdelijk leidt tot een hogere groei van het arbeidsaanbod. Hierdoor zal het werkloosheidspercentage stijgen van 3,6 procent dit jaar tot 4,5 procent volgend jaar." Omdat de economie verder herstelt, daalt de werkloosheid daarna weer, tot 4,1 procent in 2023, aldus DNB. Ondertussen loopt de inflatie verder op, mede als gevolg van een hogere olieprijs. De inflatie stijgt volgens de nieuwe DNB-ramingen van 1,1 procent in 2020 tot 1,5 procent in 2021. In 2022 blijft de inflatie steken op 1,5 procent, waarna in 2023 een stijging volgt naar 1,8 procent, " n lijn met de oplopende krapte op de arbeidsmarkt." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

