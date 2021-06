IEA: Olievraag eind 2022 weer op oude niveau

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar ruwe olie zal tegen het einde van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, maar de lage vaccinatiegraad in de opkomende economieën zorgt ervoor dat de crisis langer dan verwacht zal aanhouden. Dit zei het Internationaal Energie Agentschap in zijn maandrapport van juni.

Hoewel de energiewaakhond zei te verwachten dat de wereldwijde vraag naar olie in het laatste kwartaal van 2022 voor het eerst sinds 2019 weer 100,6 miljoen vaten per dag zal bereiken, verlaagde het IEA ook zijn ramingen voor de opleving van de vraag in de tweede helft van dit jaar.

Het IEA verwacht dat de mondiale vraag in de laatste twee kwartalen van dit jaar circa 300.000 vaten per dag lager zal uitvallen dan eerder verwacht, omdat de vaccinatiecampagnes in armere landen zoals Brazilië, India en Maleisië niet erg opschiet.

"De ongelijke verdeling van vaccins op mondiaal niveau betekent dat de pandemie zou kunnen voortduren tot in de tweede helft van 2021 en in 2022, tenzij vaccins beter beschikbaar worden”, waarschuwde het IEA.

Tegelijkertijd merkte de energiewaakhond op dat de mondiale olievoorraden, die door de coronamaatregelen afgelopen voorjaar werden opgebouwd, inmiddels zijn weggewerkt. Nadat de voorraden in de eerste helft van 2020 de opslagcapaciteit dreigden te overschrijden, daalden de voorraden in de ontwikkelde wereld in mei tot het laagste niveau sinds februari 2020.

De opleving van de energieconsumptie, waarvan een groot deel te danken is aan de stijgende vraag naar benzine en vliegtuigbrandstof, zal olieproducenten volgens het IEA in staat stellen volgend jaar de kraan open te draaien en de productie te verhogen.

Nadat de Amerikaanse productie in 2020 en 2021 daalde, treffen Amerikaanse producenten inmiddels weer voorbereidingen om de productie volgend jaar met 900.000 vaten per dag te verhogen, terwijl andere niet-OPEC-producenten de productie ook nog eens met 700.000 vaten willen opvoeren.

Hoewel er ruimte is voor OPEC en zijn bondgenoten om de productie met nog eens 1,4 miljoen vaten per dag boven het streefniveau voor de periode juli 2021 tot maart 2022 te verhogen, zou de productie van het oliekartel daarmee nog altijd ruim 2 miljoen vaten per dag onder het gemiddelde van 2019 liggen, zei het IEA.

Daarnaast is de status van Iran nog onduidelijk. De Amerikaanse regering hief donderdag verschillende sancties op. Als de kemphanen in de komende weken tot overeenstemming komen, zou Iran de productie eind volgend jaar tot zijn volledige capaciteit van 3,8 miljoen vaten per dag kunnen opvoeren, stelde het IEA. Momenteel ligt de productie op circa 1,4 miljoen vaten per dag.

Het IEA wees er wel op dat zijn voorspellingen in schril contrast staan met de ramingen van regeringen en bedrijven om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs van 2015.