OPEC handhaaft outlook olievraag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC heeft de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 ongewijzigd gelaten op 6 miljoen vaten per dag. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. De totale vraag komt daarmee uit op 96,58 miljoen vaten per dag. Verder verlaagde het kartel de krimp van de vraag naar olie in 2020 van 9,4 miljoen tot 9,3 miljoen vaten per dag. Volgens OPEC zal het herstel van de vraag naar olie verder versnellen in de tweede jaarhelft waardoor het overaanbod snel zal slinken. Het kartel rekent op een stijging met 5 procent naar 99 miljoen vaten per dag. In het vierde kwartaal moet de totale vraag uitkomen op 99,82 miljoen vaten per dag, aldus OPEC. Dit is maar 150.000 vaten minder dan het gemiddelde in 2019 voor de coronacrisis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

