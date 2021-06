Aandeelhouder Oceanwood roept op tot actie bij Just Eat Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Oceanwood heeft Just Eat Takeaway.com opgeroepen om actie te ondernemen om de onderwaardering van het aandeel aan te pakken en te voorkomen dat de maaltijdbezorger zelf een overnameprooi wordt. Dit blijkt uit een brief van Oceanwood aan de maaltijdbezorger, die ABM Financial News in handen kreeg.

Oceanwood spreekt in deze brief van een "hevige en onterechte” onderwaardering van het bedrijf. De maaltijdbezorger moet volgens de aandeelhouder dan ook snel actie ondernemen om de waarde van het bedrijf inzichtelijk te maken, voordat Just Eat Takeaway.com een overnameprooi wordt.

Oceanwood wil dat de maaltijdbezorger stappen zet om het belang in het Braziliaanse iFood te verkopen en vervolgens een inkoopprogramma van eigen aandelen start.

De aandeelhouder waardeert Just Eat Takeaway.com op meer dan 120 pond per aandeel, hetgeen ten opzichte van de huidige koers een korting betekent van circa 47 procent. Door de onderwaardering is er een "serieus risico" dat Just Eat Takeaway.com de aandacht trekt van kopers. "Hoewel toekomstige consolidatie een logische keuze kan zijn, is het daar nu niet de tijd voor gezien de lage koers en de kans voor Just Eat Takeaway.com om de overname van GrubHub af te ronden en de Amerikaanse activiteiten te verbeteren", aldus Oceanwood.

Om het gat in de waardering op te vullen wil Oceanwood dat het belang van 33 procent in iFood wordt verkocht en dat de helft van de opbrengsten wordt gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen.

Zelf heeft Just Eat Takeaway al aangegeven open te staan voor een verkoop van iFood. Het ontving al biedingen, maar wees die af. Het hoogste bod was 2,3 miljard euro.

"We begrijpen de keuze van het bestuur om de maximale waarde uit iFood te halen, maar dit moet wel worden gezien in het licht van de 3 miljard pond die dit jaar aan marktwaarde is verdampt", aldus de investeerder, die een belang heeft van ongeveer 0,4 procent in Just Eat Takeaway.com

Het aandeel Just Eat Takeaway.com koerste dinsdagochtend 2,4 procent hoger op 75,88 euro.