Pharming krijgt vergoeding voor Ruconest in Spanje

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft een overeenstemming bereikt met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje. Dit maakte het Leidse biotechbedrijf vrijdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen. "We zijn verheugd over dit positieve vergoedingsbesluit van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid, omdat daarmee patiënten in Spanje die nieuwe behandelingsmogelijkheden voor erfelijk angio-oedeem nodig hebben, nu toegang krijgen tot Ruconest", aldus CEO Sijmen de Vries. "We zien uit naar de samenwerking met de Spaanse gezondheidszorg voor een snelle uitrol van onze therapie." Ruconest is een eiwitvervangingstherapie die is goedgekeurd voor de behandeling van acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem bij volwassenen en kinderen van twee jaar en ouder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

