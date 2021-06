Olieprijs stabiel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag vrijwel onveranderd gesloten. Op een settlement van 68,81 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 0,02 dollar goedkoper ten opzichte van woensdag. Het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport toonde een verdere daling van de olievoorraden in de Verenigde Staten, maar de benzinevoorraden en die voor stookolie liepen op. In de week eindigend op 28 mei daalden de voorraden ruwe olie met 5,1 miljoen vaten tot 479,3 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,5 miljoen vaten tot 234,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen met 3,7 miljoen vaten op tot 132,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 87,0 naar 88,7 procent. Analist Matt Smith van ClipperData verklaarde de stijging van de benzine- en stookolievoorraden door een behoorlijke daling in de vraag. Toch blijft het fundamentele plaatje voor olie positief, aldus marktanalist Sophie Griffiths van Oanda. "De vraag naar olie wordt sterker in de VS, China en Europa en de algemene verwachting is dat de vraag hoger zal liggen dan het aanbod in de tweede helft van het jaar." Griffiths refereerde aan OPEC+ data die wijst op een vraag van 99,8 miljoen vaten per dag tegenover een aanbod van 97,5 miljoen vaten. "Die rekensom ondersteunt een hogere olieprijs", aldus de analist van Oanda. Een ander belangrijk punt voor de markt zijn de gesprekken over een nieuw Iraans en een eventuele versoepeling van sancties tegen Teheran daardoor. Dit zou kunnen betekenen dat Iran weer meer olie kan exporteren. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is dat echter geen acute zorg voor beleggers, omdat ze beseffen dat een deal niet zo makkelijk zal worden gesloten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.