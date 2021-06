Video: olieprijs richting 75 dollar per vat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Analist Salah Bouhmidi van IG Nederland voorziet voor de korte termijn een olieprijs van 70 dollar per vat, terwijl 75 dollar per vat op iets langere termijn ook tot de mogelijkheden behoort. Dit zei Bouhmidi voor de camera van ABM Financial News. De analist wijst er op dat de maanden april, mei en juni seizoensgebonden de beste periode is voor olie met een gemiddeld rendement van 9 procent in de laatste dertig jaar. Ook het technische plaatje ziet er voor olie volgens Bouhmidi veelbelovend uit. Daarbij is sprake van een stijgende driehoek, wat over het algemeen een trend voortzetting suggereert. "Dus als wij een duidelijke doorbraak van de stijgende driehoek zien, is zelfs een stijging tot maximaal 75 dollar per vat mogelijk", aldus Bouhmidi. Klik hier voor: Olieprijs richting 70 dollar per vat ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.