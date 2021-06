Neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Wall Street sloot woensdagavond nipt in het groen, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend overwegend hoger noteren.

Woensdag sloot de AEX na een rustige handelsdag met een winst van 0,4 procent op 7187,41 punten. Daarmee scherpte de Amsterdamse de recordstand van begin mei aan.

Wall Street zette woensdagavond zijn zijwaartse handelsverloop van de afgelopen anderhalf week voort. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot 0,2 procent hoger.

"Het is onduidelijk of het vlakke koersverloop van de S&P 500-index van deze week een voortzetting is van de vakantieweek [doordat Wall Street maandag gesloten was], de malaise van mei die in juni doorsijpelt, of slechts onderdeel is van een terugkeer naar een normale zomerhandel”, vroeg analist Chris Hussey van Goldman Sachs zich af.

"Wat de oorzaak ook is, de markten blijven loom, vooral na de bonanza op de kapitaalmarkten en de procyclische reflatie- en [economische-] hersteltransacties die tot mei kenmerkend waren voor de prijsvorming op de beurzen.”

Begin vorige maand begonnen de belangrijkste Amerikaanse indices nog te wankelen, nadat een onverwacht hoge Amerikaanse inflatie de vrees deed aanwakkeren van een spoedig einde aan de ongekende fiscale en monetaire steun, waardoor aandelenwaarderingen zijn opgerekt en de beurzen rond recordniveaus noteren. De Federal Reserve wist beleggers er echter van te overtuigen dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is en dat de rente tot 2024 historisch ongekend laag zal blijven.

Speculanten hadden er woensdagavond in ieder geval wel zin in. Veel geshorte aandelen zoals AMC en Bed Bath & Beyond werden massaal opgekocht. Het aandeel van de kwakkelende bioscoopuitbater AMC verdubbelde bijna naar 62,55 dollar, bij een omzet van ruim 766 miljoen aandelen. Begin vorige week noteerde het aandeel nog op 12 dollar.

Olie en Azië

De olieprijs zette zijn woensdag zijn opmars voort, vanwege optimisme over de vooruitzichten voor de olievraag nu de wereldeconomie uit de coronacrisis komt.

Brent- en WTI-olie sloten dinsdag beide op hun hoogste niveau in twee jaar, nadat de OPEC en haar bondgenoten, ook wel OPEC+, ermee instemden zich aan hun eerder overeengekomen tijdschema te houden voor het geleidelijk versoepelen van de productie deze en volgende maand.

Een juli-future voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot woensdag in New York 1,6 procent hoger op 68,83 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met ruim een half procent verder. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vlak op 1,2199.

De Aziatische aandelenmarkten weten vanochtend de weg omhoog te vinden met als uitschieter de beurs in Seoel met een winst van krap 1 procent. De Hang Seng index in Hongkong is de dissonant met een verlies van krap een half procent.

Vanochtend werd bekend dat de Chinese dienstensector in mei nog altijd in de lift zat, maar het groeitempo was wel lager dan in april, terwijl de Japanse dienstensector in mei juist in een hoger tempo is gekrompen.

Vandaag worden in loop van de handelsdag ook de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in mei in de eurozone en de VS vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Prosus neemt voor circa 1,8 miljard dollar Stack Overflow over. Een dure maar veelbelovende overname, oordeelde zakenbank Jefferies.

IMCD neemt het Chinese Shanghai Yuanhe Chemicals over. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. De distributeur van speciale coatings, textiel en inktoplossingen boekte in 2020 een omzet van 13,2 miljoen euro.

Ctac stelde de omwisselverhouding voor het stockdividend over 2020 vast op 51,5385 dividendrechten voor 1 aandeel Ctac.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index koerste woensdag 0,2 procent hoger op 4.208,17 punten, de Dow Jones index noteerde op een plus van 0,1 procent op 34.600,38 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.757,33 punten.