Ageas belooft 1,5 miljard euro dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ageas wil de komende drie jaar de winst per aandeel met gemiddeld 6 tot 8 procent laten groeien en 1,5 miljard tot 1,8 miljard euro dividend uitkeren. Dat zijn enkele van de nieuwe financiële doelstellingen die de verzekeraar dinsdag presenteerde. In elk land wil Ageas marktaandeel winnen. Met het oog op kansen in digitalisering gaat de verzekeraar 200 tot 320 miljoen investeren in ecosystemen en de platformeconomie. Voor verdere groei kijkt het bedrijf naar kansen in gezondheidszorg, bescherming, digitale platforms en herverzekering. Ageas wil daarbij een solvabiliteitsratio van 175 procent handhaven, terwijl de kosten en claims bij het niet-leven-bedrijf onder 95 procent van de premie-inkomsten dienen te blijven. Daarnaast heeft de verzekeraar niet-financiële doelstellingen, onder andere voor de Net Promotor Score, een tevredenheidsscore voor klanten en werknemers die veel financiële instellingen gebruiken. Ageas wil hier bij de beste kwart van zijn sector behoren. Ook heeft het bedrijf acht duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Er moet 10 miljard euro worden geinvesteerd in de transitie naar en duurzamere wereld. De beleggingsportefeuille moet uiterlijk in 2050 geheel neutraal zijn voor wat betreft uitstoot van koolstofdioxide. Ook voor wat betreft het aandeel vrouwen in het hogere management heeft Ageas de ambities aangescherpt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.