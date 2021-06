Veel meer personenauto's verkocht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In mei zijn er in Nederland 25.601 nieuwe personenauto's geregistreerd, wat een stijging betekende van 72,5 procent ten opzichte van mei 2020. Dit meldden BOVAG, RAI Vereniging en RDC dinsdagmiddag. KIA was in mei het meest geregistreerde merk, met 2.262 en had met 8,8 procent ook het grootste marktaandeel. De top vijf bestond verder uit Skoda, Volkswagen, Toyota en Peugeot. In de eerste vijf maanden van 2021 werden 130.061 nieuwe auto's verkocht. Dat was een daling van ruim 2 procent op jaarbasis. "Langzaamaan kruipt de autoverkoop uit het diepe dal dat de coronacrisis veroorzaakte. Nu de showrooms van autobedrijven weer volledig geopend zijn, het economisch vertrouwen toeneemt en de productie bij fabrikanten en bijbehorende logistiek ten opzichte van afgelopen jaar is vlot getrokken, nemen de afleveringen aan eindklanten ook weer gestaag toe", zeiden BOVAG, RAI Vereniging en RDC in een toelichting. Vergeleken met de maanden januari tot en met mei 2019 lag het percentage van nieuwe autoverkopen nog wel altijd 30 procent lager in dezelfde periode dit jaar. BOVAG en RAI Vereniging verwachten voor heel 2021 een totaal van 400.000 nieuwe registraties, tegen 356.000 afgelopen jaar. "Het wereldwijde chiptekort in de autoindustrie kan het marktherstel overigens nog danig in de weg zitten, aangezien die problematiek nu al bij enkele merken tot leveringsproblemen leidt", waarschuwden de brancheorganisaties wel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

