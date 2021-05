Envipco ziet herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Envipco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een herstel gezien van zijn resultaten waarbij de omzetcijfers op kwartaalbasis hoger lagen dan in 2019 en 2020. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de recyclingspecialist. De omzet steeg van 7,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 8,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021, dankzij een sterke omzetgroei in Noord-Amerika, Zweden en Australië. Het EBITDA-resultaat steeg hierdoor van een negatieve 0,43 miljoen euro naar 3,37 miljoen euro positief. De nettowinst in het eerste kwartaal kwam uit op 2,03 miljoen euro. Vorig jaar meldde het bedrijf nog een nettoverlies van 1,64 miljoen euro. Het bedrijf wist een sterke operationele kasstroom te realiseren in het eerste kwartaal. Deze steeg van een negatieve 3,09 miljoen euro vorig jaar naar 6,07 miljoen euro over dezelfde periode dit jaar. De kaspositie steeg tot 12,85 miljoen euro tegen 1,1 miljoen euro eind 2020. Envipco haalde afgelopen kwartaal onder meer 8,1 miljoen euro op met een emissie van nieuwe aandelen. “De algemene marktvooruitzichten voor onze activiteiten in Noord-Amerika en Europa blijven sterk” laat het bedrijf in zijn vooruitzichten weten. “De recente succesvolle kapitaalverhoging van de onderneming, de schikking van een geschil, de kwijtschelding van de oorspronkelijke PPP-lening, een nieuwe PPP-lening lening en onze bestaande kredietfaciliteiten verzekeren ons dat wij over voldoende financiële middelen beschikken om onze groeiplannen uit te voeren” aldus Envipco. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

