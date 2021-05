Geldhoeveelheid eurozone stijgt minder snel

(ABM FN-Dow Jones) De geldhoeveelheid in de eurozone is in april minder hard gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van de Europese Centrale Bank.

In april groeide de maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, met 9,2 procent. Dit was 10,0 procent in maart.

De kredietverstrekking aan huishoudens steeg in april met 3,8 procent, tegenover 3,3 procent in maart. De kredietverstrekking aan niet-financiële bedrijven kende een groei van 3,2 procent, na een plus van 5,3 procent in maart.