Cryptomunten weer onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cryptomunten zijn vrijdag weer stevig onder druk komen te staan. Persbureau Bloomberg meldde dat China opnieuw heeft opgeroepen om het 'minen' van bitcoins te verbieden. Ook tegen handelen in de munten wil Beijing hard optreden. De bitcoin daalde richting de 38.000 dollar en ook andere cryptomunten stonden vrijdag in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

