Nvidia gaat aandeel opsplitsen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft een aandelensplitsing aangekondigd. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf in computerhardware vrijdagmiddag bekend voor de opening van Nasdaq. Het aandeel wordt gesplitst in vier nieuwe aandelen, om het aandeel zo aantrekkelijker te maken voor beleggers en medewerkers, aldus Nvidia. De splitsing zal gebeuren met behulp van een dividenduitkering in aandelen. Na de operatie zullen er 4 miljard aandelen Nvidia uitstaan. Wel moeten aandeelhouders nog toestemming geven voor de splitsing. Daarvoor organiseert Nvidia op 3 juni een aandeelhoudersvergadering. Bij opening wint het aandeel vermoedelijk bijna 4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

