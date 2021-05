Moody's voorziet betere kredietrating voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van ArcelorMittal verhoogd van stabiel naar positief, op basis van het sterke eerste kwartaal van de staalreus en het gunstige marktklimaat. "De outlookwijziging erkent de zeer sterke resultaten in het eerste kwartaal van 2021 en onze verwachting van een zeer behulpzaam marktklimaat gedurende 2021, op zijn minst, wat een verdere aanzienlijke verbetering van de kredietmaatstaven suggereert", stelde Goetz Grossman van Moody's. Als ArcelorMittal financiële waarden bereikt die passen bij een 'investment grade' kredietwaardigheid en daar verstandig mee omspringt, met name door niet te veel eigen aandelen in te kopen, dan zou dit in de komende kwartalen tot een hogere kredietrating kunnen leiden, beloofde de beoordelaar. Vooralsnog blijft de rating voor ArcelorMittal staan op Ba1. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

