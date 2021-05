Wall Street eindigt met verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat aanvankelijk enthousiasme over sterke cijfers van grote winkelketens zoals Home Depot en Walmart geleidelijk wegebde.

De S&P500-index sloot 0,85 procent lager op 4.127,83 punten. De Dow Jones-index leverde 0,78 procent in tot 34.060,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,56 procent en sloot op 13.303,64 punten.

De markt zakte tegen het einde van de handelsdag weg.

De aandelenmarkten waren afgelopen dagen wisselvallig, door inflatiezorgen. Onzekerheid is er vooral over de vraag of de inflatie wel of niet tijdelijk van aard is en of de Federal Reserve wel of niet eerder de rente zal verhogen dan de centrale bank nu belooft.

Beleggers zitten in een touwtrekwedstrijd tussen sterke bedrijfsresultaten en een verwachte explosieve economische groei na de coronaviruspandemie, tegenover zorgen over hoge waarderingen van aandelen en signalen van oplopende inflatiedruk.

Sterke cijfers van Home Depot gaven dinsdag een impuls onhoog. Het bedrijf sprak van "ongekende vraag" naar woningklussen. Ook de retailreuzen Walmart en Macy's kwamen goed voor de dag.

Maar een tegenvallend woningmarktcijfer was een domper. Het aantal in aanbouw genomen woningen in april viel tegen, terwijl het aantal bouwvergunningen wel aan de verwachtingen voldeed. Dit cijfer heeft doorgaans overigens geen directe impact op de beurskoersen.

Volgens valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury ligt het zwaartepunt voor economisch nieuws deze week in de tweede helft met donderdag de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en vrijdag de inkoopmanagersindices. "Woensdag volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, maar daar verwachten we geen nieuwe inzichten uit", aldus Van der Meer.

De euro/dollar handelde op 1,2225. De tienjaarsrente in de VS noteerde hoger op 1,659 procent.

Olie werd 1,2 procent goedkoper en sloot op 65,49 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Home Depot zag zowel de omzet als de winst met tientallen procenten stijgen in het afgelopen kwartaal. De winst viel ook hoger uit dan verwacht. Het aandeel werd 1 procent goedkoper.

Macy's en Walmart verhoogden de outlook voor heel dit jaar. Macy's zag in het afgelopen kwartaal de omzet stijgen van 3,0 naar 4,7 miljard dollar en Walmart met 2,7 procent naar 138 miljard dollar. Beide bedrijven boekten meer winst dan analisten hadden voorzien. Walmart steeg 2 procent maar Macy's eindigde 0,3 procent lager.

De Chinese internetreus Baidu sloot vrijwel vlak aan de Nasdaq, na rapporteren van een omzetgroei van 25 procent. De winst was bijna net zo hoog als de omzet, dankzij boekwinsten op investeringen die de techreus deed.

Topbelegger Michael Burry heeft een grote shortpositie opgebouwd in Tesla van meer dan een half miljard dollar. Dit bleek maandagavond uit documenten die bij toezichthouder SEC werden ingediend. Na een verlies van ruim 2 procent maandagavond, steeg het aandeel Tesla dinsdag 0,2 procent.

Amazon.com is in gesprek over een deal om de Amerikaanse filmstudio MGM over te nemen voor 9 miljard dollar. Dit meldde het Amerikaanse Variety maandagavond. Amazon sloot 1,2 procent lager.

Maandag werd al bekend dat AT&T en Discovery een deal van 43 miljard dollar sloten om hun mediabedrijven te fuseren.

DoorDash voert de druk op Just Eat Takeaway op door vacatures te plaatsen in Duitsland. Dat suggereert dat DoorDash ook in dit voor Just Eat zo belangrijke land actief wil worden, nadat Delivery Hero recent ook al meldde weer terug te keren naar Duitsland. Just Eat is net bezig om met behulp van de overname van Grubhub voet aan land te krijgen in de VS. DoorDash werd 3,6 procent meer waard, GrubHub won 2 procent.