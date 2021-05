AEX gebukt onder rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs ging deze week net als aandelenmarkten elders gebukt onder rentevrees. Bij een slot van 703,33 punten vrijdag daalde de AEX afgelopen week 2,1 procent. Vorige week was de slotstand 718,41 punten, met een winst van 1,5 procent.

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets rekent op een extreem volatiele meimaand voor de AEX.

Collega Simon Wiersma verwacht dat de beurstrend, waarbij wordt ingespeeld op heropening van de economie, de 'zogeheten reflatie-trade', verder zal doorzetten.

Volgens investment manager Wiersma worden 'thuisblijf-aandelen', ofwel 'groeiaandelen', waaronder veel technologieaandelen momenteel "ingeruild voor minder hoog gewaardeerde 'waardeaandelen', die veelal vorig jaar zijn achtergebleven."

Inflatie loopt hard op

De hoop dat centrale banken niet in hoeven grijpen om de oplopende inflatie te bestrijden, kreeg deze week een duidelijke knauw. In april kwam de inflatie in de Verenigde Staten uit op 0,8 procent op maandbasis en dat was veel hoger dan verwacht. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 4,2 procent, terwijl de kerninflatie 3,0 procent bedroeg.

"Het is gevaarlijk om te veel af te lezen van één cijfer", waarschuwde econoom Jim Reid van Deutsche Bank op. Toch denkt hij dat de oplopende inflatie te breed gedragen is om van tijdelijke aard te zijn.

Ondanks dat de inflatie hard oploopt in met name de VS, verwacht valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe niet dat de Federal Reserve zijn monetaire beleid snel zal wijzigen.

Sammani zag na de inflatiecijfers de rente oplopen, net als de dollar. Maar even zo snel als dit gebeurde, zakten die ook wel terug. "Een signaal dat de obligatiemarkten het cijfer met een korreltje zout nemen", aldus de analist. "De markt blijft de Fed geloven dat de oplopende inflatie van tijdelijke duur is."

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte deze week rond 1,70 procent maar was vrijdag teruggezakt tot 1,63 procent. Op weekbasis betekende dit wel een stijging van zo'n 5 procent.

De Duitse tienjarige Bund kruipt ondertussen steeds dichter naar het nulpunt. De rente noteerde deze week even rond -0,09 procent en vrijdag op -0,13 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag 1,2143, en daarmee op weekbasis licht lager.

Olie steeg deze week licht en noteerde vrijdag rond 65 dollar. De OPEC handhaafde deze week de verwachte groei van de vraag naar olie, terwijl het Internationaal Energieagentschap die opwaarts bijstelde. Daarnaast was er een cyberaanval op de grootste oliepijplijnproducent van de VS, die even voor een verstoring in de olietoevoer zorgde.

Stijgers en dalers

In de AEX stonden techaandelen deze week onder druk. ASML, Besi, Adyen en ASMI verloren 3 tot zelfs 12 procent.

Prosus daalde zo'n 6 procent. Prosus doet een de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers.

Ahold Delhaize steeg bijna 2 procent na cijfers, waarin de winstoutlook voor 2021 werd verhoogd. Analisten waren positief verrast.

Aegon steeg 2 procent na het verschijnen van wat analisten operationeel sterke cijfers noemden. Sectorgenoot NN Group steeg nog iets harder en IMCD ging aan kop met een plus van dik 2 procent.

Just Eat Takeaway.com leverde bijna 12 procent in, nadat Delivery Hero besloot om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Als tegenzet liet Just Eat Takeaway weten in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen. Het versoepelen van coronamaatregelen lijkt ook ongunstig voor de maaltijdbezorger.

In de AMX steeg Boskalis ruim een procent. De maritiem dienstverlener maakt volgens ING goede kans om mee te mogen werken aan het verbreden en uitdiepen van het Suez-kanaal, terwijl de eerste kwartaalcijfers bemoedigend waren met onder meer een orderboek op recordhoogte.

Basic-Fit daalde meer dan 2 procent. Het Nederlandse kabinet kondigde deze week aan dat de sportscholen later deze maand weer open kunnen.

PostNL bevestigde deze week de eerder verhoogde jaaroutlook. Volgens Jefferies zijn de trends onderliggend sterk, terwijl Degroof Petercam van mening is dat PostNL te voorzichtig is met zijn jaaroutlook. Het aandeel verloor bijna 5 procent na recent flink te zijn gestegen.

SBM Offshore zag in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet afnemen, maar de doelstelling voor de omzet voor het gehele boekjaar werd gehandhaafd. Het aandeel daalde deze week bijna een procent.

Bij ABN AMRO vielen volgens analisten de rentebaten tegen, terwijl in het eerste kwartaal een klein verlies werd geboekt door de schikking van 480 miljoen euro voor het onvoldoende naleven van de antiwitwasregelgeving. Het aandeel verloor deze week ruim 2 procent.

Pharming leverde na kwartaalcijfers meer dan 6 procent in, na een dalende winst en omzet in het eerste kwartaal. AMG was hekkensluiter met een min van bijna 9 procent.

De winsten in de AMX waren deze week bescheiden. Alfen ging aan kop met een plus van ruim 2 procent. Alfen zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel.

Onder de kleinere aandelen was er deze week slechts een handjevol stijgers, met BAM als koploper met een plus van zo'n 4 procent.

Ordina steeg deze week ruim 3 procent. Sif verloor juist bijna 3 procent na het openen van de boeken. Avantium sloot de rij met een verlies van bijna 7 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg bijna 18 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen. Analisten spraken van zeer ambitieuze doelen.