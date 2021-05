Stevig herstel voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een nette winst gesloten. De AEX index steeg 1,3 procent tot 703,33 punten, terwijl de AMX een winst van 1,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent.

Het Damrak trok zich vrijdag op aan het hogere slot van de Amerikaanse aandelenmarkten op donderdag, na de sterkste driedaagse daling op Wall Street sinds eind oktober, vanwege een onverwacht sterke stijging van de inflatie in de VS in april.

De bezorgdheid dat de Federal Reserve zijn tot dusver soepele monetaire beleid daardoor sneller dan verwacht zou kunnen verkrappen, werd gesust door zalvende woorden van de Federal Reserve dat het geen vaart zal lopen met renteverhogingen.

Volgens analisten van ING is het einde van de stijgende [kern] inflatie voorlopig evenwel nog niet in zicht. "Stijgende prijzen van grondstoffen, hogere lonen, aanbodverstoringen bij bedrijven en een economie die groeit als nooit tevoren, aangejaagd door de stimulering van de regering van [Joe] Biden en ook een centrale bank die de voet vol op het gaspedaal houdt, staan daarvoor garant", zei investmentmanager Henry van Heijster van ING.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB leverden volgens econoom Carsten Brzeski van ING geen hard bewijs op voor de volgende stappen van de centrale bank. "Toch verwachten we dat het debat over tapering tijdens de zomer luider zal worden", zei hij.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in april stabiel zijn gebleven, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 51,2 procent. De industriële productie in de VS is in april met 0,7 procent gestegen. Het consumentenvertrouwen is in mei afgenomen. De index voor het vertrouwen daalde van 88,3 tot 82,8.

De euro/dollar noteerde op 1,2135. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2109 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2078 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,9 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,7 procent. Unibail kreeg een koersdoelverhoging van RBC.

ASML steeg 3,0 procent, Royal Dutch Shell won 2,5 procent en ING noteerde 2,4 procent hoger.



ArcelorMittal en Adyen daalden 0,3 procent.

In de Midkap steeg Air France-KLM 3,6 procent, terwijl ABN AMRO 3,0 procent won. Boskalis daalde 0,6 procent en Aperam, verloor 0,5 procent. Boskalis en Aperam noteerden allebei ex-dividend.

Bij de smallcaps ging Hunter Douglas aan kop. Het aandeel steeg 2,5 procent. Wereldhave won 2,3 procent. BAM dikte 2,0 procent aan. Vivoryon was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler in de AScX.

Lokaal steeg oliedienstverlener Core Laboratories 4,1 procent. Beter Bed verloor 3,3 procent, maar was eerder in de week nog spekkoper na het afgeven van nieuwe groeidoelen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent hoger op 4.163,57 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,8 procent in het groen.