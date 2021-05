AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. In de VS koerste de S&P 500 index donderdagavond 1,2 procent hoger en het sentimenten in Azië is vanochtend positief.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent.

Donderdag wist het Damrak in lijn met de rest van Europa flinke openingsverliezen weg te werken en de AEX sloot vrijwel vlak op 694,22 punten. Woensdagavond daalde de S&P 500 nog meer dan 2 procent, na een onverwacht sterke stijging van de inflatie in de VS in april. Dit versterkte de zorgen dat de Federal Reserve zijn tot dusver soepele monetaire beleid sneller dan verwacht zou kunnen verkrappen.

Donderdag schudde Wall Street de rentevrees evenwel van zich zich af. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties liep wat terug en beleggers kregen weer wat kleur op hun gezicht. Volgens vermogensbeheerder Salman Baig van Unigestion is een verkoopgolf zoals in de afgelopen dagen zelfs een uitgelezen kans om techaandelen met korting te kopen. Deze groeisector zal een eventuele storm prima doorstaan, aldus Baig.

"Hogere inflatie zal waarschijnlijk in de schijnwerpers blijven staan nu het economische herstel na de pandemie zal versnellen”, zei marktstrateeg Mark Haefele van UBS. "Maar hoewel we verwachten dat inflatieangst voor periodes van volatiliteit zal zorgen, blijven we ons positioneren voor reflatie, en zien we dergelijke marktschommelingen ook als een kans om extra blootstelling aan structurele winnaars op te bouwen."

Hype-aandelen GameStop en AMC Entertainment waren donderdag op Wall Street opnieuw populair onder particuliere beleggers, die met name laatstgenoemde aanbeveelden op Twitter en Reddit. GameStop steeg 14 procent en AMC zelfs bijna 24 procent.

Maaltijdbezorger DoorDash rapporteerde nabeurs over het afgelopen kwartaal een verdrievoudiging van de omzet op jaarbasis. In de elektronische handel nabeurs won het aandeel 8 procent.

In Azië koersten de hoofdindices vanochtend eensgezind hoger. Koploper is de Nikkei index in Tokio met een winst van meer dan 2 procent. Het aandeel Alibaba was evenwel een dissonant met een verlies van 4 procent op de beurs in Hongkong. De Chinese internetgigant behaalde het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet, maar boekte onder de streep toch een verlies door een miljardenboete die de Chinese mededingingsautoriteiten oplegden aan de techreus.

De olieprijs daalde donderdag flink. Op een settlement van 63,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent goedkoper. Daarmee kwam een eind aan vier achtereenvolgende handelsessies waarin de olieprijs steeg. Beleggers blijven bezorgd over de coronasituatie in India, terwijl het grootste oliepijplijnbedrijf van de Verenigde Staten, Colonial Pipeline, weer operationeel is na een cyberaanval eind vorige week.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2087.

De bedrijfsagenda is vandaag vrijwel leeg. Wel noteren Aperam en Boskalis vandaag ex-dividend. Op het macro-economisch vlak staat er echter flink wat op de rol.

Om 13:30 uur worden de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven. In de VS staan daarnaast de detailhandelsverkopen, importprijzen, bedrijfsvoorraden en het consumentenvertrouwen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,2 procent naar 4.112,50 punten, de Nasdaq won 0,7 procent bij een slot van 13.124,99 punten en de Dow Jones index ging 1,3 procent hoger op 34.021,45 punten.