Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.

Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van de afgelopen drie handelsdagen te doorbreken. Rond het middaguur stonden de futures nog duidelijk lager.



Woensdagmiddag was er een onverwacht sterke stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen in april. Deze stijging vergroot de zorgen dat de Federal Reserve zijn tot dusver soepele monetaire beleid sneller dan verwacht zal moeten verkrappen.

Fed-leden hebben echter herhaaldelijk gezegd dat ze verwachten dat de stijgende inflatie tijdelijk zal zijn, maar niet alle beleggers zijn hiervan overtuigd. Mocht de inflatie blijven stijgen en de Fed ingrijpen door de rente te verhogen, dan is dit vermoedelijk slecht nieuws voor tech- en andere groei-aandelen.

"Het belangrijkste probleem dat we zien, is dat de waardering voor veel delen van de markt hoog is", aldus analist Salman Baig van Unigestion. "Als er stijgende inflatie is, moeten toekomstige kasstromen worden aangepast", aldus Baig.

Op macro-economisch gebied werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 8 mei is gedaald met 34.000 tot 473.000 aanvragen. Economen rekenden op 500.000 nieuwe aanvragen.

De producentenprijzen in de VS zijn in april met een stijging op maandbasis van 0,6 procent harder gestegen dan verwacht. Economen rekenden op een stijging van 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2087. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2071 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2069 op de borden.

Olie werd donderdag tot 2,2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Alibaba daalde voorbeurs 3,0 procent. De Chinese internetgigant met een notering in de VS heeft het afgelopen kwartaal de omzet hard zien stijgen, maar boekte onder de streep toch een verlies door een enorme boete die de Chinese mededingingsautoriteiten oplegden aan de techreus. In het lopende boekjaar verwacht Alibaba meer dan 930 miljard yuan aan omzet te realiseren. De teller bleef afgelopen jaar steken op 717 miljard yuan.

Boeing noteerde voorbeurs 1,0 procent hoger, nu de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder goedkeuring heeft gegeven voor het oplossen van een elektrisch probleem met meer dan 100 van zijn 737 MAX-jets.

De bitcoin is vannacht stevig onder druk komen te staan na een bericht van Elon Musk. De topman van Tesla liet op Twitter weten dat de autobouwer niet langer bitcoin accepteert als betaalmiddel. Musk zei bezorgd te zijn over het vervuilende karakter van bitcoin. Het 'minen' van de cryptomunt kost immers heel veel energie. En dat is volgens de CEO niet altijd schone energie, maar vaak uit kolen, die erg vervuilend zijn. Tesla verkoopt de bitcoins die het in bezit heeft niet, voegde Musk toe.

Apple heeft afscheid genomen van Antonio García Martínez, na klachten van werknemers over passages in een boek van Martínez over zijn tijd bij Facebook en in Silicon Valley. De passages zouden seksistisch en vrouwonvriendelijk zijn.

Disney en DoorDash publiceren donderdag nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel Disney lijkt 1,5 procent lager te openen en DoorDash een half procent hoger.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,1 procent lager op 4.063,04 punten. De Dow Jones index eindigde 2,0 procent in het rood op 33.587,66 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,7 procent tot 13.031,68 punten.