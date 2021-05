Beursblik: UBS verlaagt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 11,00 naar 10,50 euro met een onveranderd Neutraal advies. Analist Johan Ekblom sprak van zwakke rentebaten en die zullen leiden tot consensusverlagingen, verwacht hij. De winsttaxaties van UBS voor 2022 en 2023 zitten al 17 tot 18 procent onder de consensus, zo merkte Ekblom op. Daarentegen is er volgens de analist wel zicht op een significant dividend, hoewel de timing daarvan onzeker is. Daarbij zijn er volgens Ekblom echter aantrekkelijkere dividendnamen in de sector te vinden. Donderdag daalde het aandeel ABN AMRO op een rood Damrak 3,3 procent naar 10,01 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

