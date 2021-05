Stabiele omzet voor Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een stabiele omzet gedraaid. Dit bleek woensdagmiddag uit een tussentijds handelsbericht van de maritieme dienstverlener. Daarin liet het bedrijf weten dat de gevolgen van de corona-epidemie onverminderd merkbaar zijn. De nettokaspositie kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op 275 miljoen euro. Het orderboek steeg naar een recordhoogte van 5,6 miljard euro. "Er wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan." Boskalis sprak van een "redelijke bezetting" van de vloot bij zowel Dredging als Offshore Energy. Outlook Boskalis ziet in het eerste kwartaal een bevestiging van de eerdere verwachting dat het eerste halfjaar van 2021 als gevolg van de Covid-19 gerelateerde beperkingen redelijk stabiel zou zijn met een geleidelijke verbetering in het tweede halfjaar. De ontwikkelingen in het eerste kwartaal en de goedgevulde orderportefeuille vormt voor de onderneming een solide basis om dit jaar het operationeel resultaat (EBITDA) over 2020 van 404 miljoen euro te evenaren. Verder denkt de maritieme dienstverlener dit jaar circa 350 miljoen euro te investeren. Het aandeel Boskalis noteerde woensdag op een rood Damrak 4,8 procent hoger. Volgens ING maakt Boskalis een goede kans om mee te mogen werken aan een verbreding en verdieping van het Suez-kanaal. Voor deze plannen gaf de Egyptische president al-Sisi dinsdagavond groen licht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

