Just Eat bezorgt Duitse boodschappen

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Lieferando.de zal beginnen met het bezorgen van boodschappen. Dit maakte moederbedrijf Just Eat Takeaway woensdag bekend. "Het maakt het voor meer dan 12 miljoen gebruikers mogelijk om bijna alles gerelateerd aan voeding en geselecteerde supermarktartikelen te bestellen", aldus de bezorger. Naar verwachting worden de producten na 20 tot 30 minuten bezorgd. Lieferando heeft meer dan 10.000 bezorgers in circa 50 Duitse steden. "Een groot en efficiënt logistiek netwerk", aldus Just Eat. Later dit jaar wil Lieferando 80 Duitse steden bedienen. Lieferando geldt als een test en Just Eat onderzoekt ondertussen de kansen in het VK en Nederland voor het bezorgen van boodschappen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

