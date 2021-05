Beursupdate: AEX onder 700 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,9 procent lager tot onder de 700 punten,terwijl de Midkap 1,2 procent prijs gaf. In de volledig roodgekleurde hoofdindex noteerden de techaandelen Adyen, ASML en ASMI met verliezen tot 3 procent onderaan. Grootste daler was evenwel staalconcern ArcelorMittal met 3,5 procent. In AMX verloren AMG en Basic-Fit tot vier procent. Alleen Galapagos, dat maandag zonder nieuws nog hard daalde, noteerde met een half procent in het groen. In de AScX verloor Ordina 3,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

