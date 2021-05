Adyen lanceert groen compensatieplan bij aankopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft de lancering aangekondigd van Planet, een functie waarmee winkeliers hun klanten de optie kunnen geven om de ecologische voetafdruk van hun aankoop te compenseren. Dit maakte het Amsterdamse betaalbedrijf bekend. De compensatie vindt na het afrekenen plaats en kost voor retailers niets extra's. Adyen werkt voor Planet samen met South Pole om de CO2-uitstoot van aankopen te berekenen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

