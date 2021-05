Valuta: dollar kwakkelt na Amerikaanse banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteert maandag vlak tegenover de dollar, die blijft kwakkelen na een zwak banenrapport afgelopen vrijdag. Dat stelde Monex Europe in een commentaar.

Vrijdagmiddag bleken er slechts een magere 266.000 banen te zijn bijgekomen in de Verenigde staten in april, met een stijgende werkloosheid. De dollar zakte hierdoor in waarde, zodat de euro nu rond de hoogste niveaus in lange tijd noteert.

Maandag stond de munt grofweg onveranderd op 1,2163 dollar.

Een cyberaanval in het weekend, die een Amerikaanse oliepijplijn buiten werking stelde, leidde nog niet tot een stroom terug naar de dollar als veilige haven, ziet analist Ima Sammani van Monex.

Er zijn maandag geen belangrijke economische cijfers. Woensdag volgt een Amerikaans inflatiecijfer voor april dat naar verwachting een stijging van 2,6 naar 3,6 procent zal laten zien.

Vorige maand zakte de dollar, nadat de inflatie lager dan verwacht uitviel. Monex denkt dat dit ook nu weer het geval kan zijn.

Het Britse pond was maandag sterker tegenover de euro en de dollar, op berichten dat de kans op een nieuw Schots onafhankelijkheidsreferendum is afgenomen en een bevestiging van verdere versoepeling van coronavirusmaatregelen op 17 mei.

De Scottish National Party behaalde afgelopen weekend net geen absolute meerderheid bij de verkiezingen afgelopen week. De SNP is een groot voorstander van Schotse onafhankelijkheid. De Schotse leider Nicola Sturgeon zei dit weekend wel dat een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland geen kwestie is van of, maar wanneer.

De euro stond lager ten opzichte van de meeste andere valuta, mogelijk onder invloed van berichten over deals voor meer vaccins. In de meeste eurozonelanden is nu ongeveer 20 procent van de volwassen bevolking ingeënt tegen het virus.