Video: aanhoudende inflatiedruk goed voor verschuiving naar waarde-aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markten en economen hebben de opleving van de economische groei en de inflatie in de VS goed gesignaleerd, maar er blijft onzekerheid bestaan over de duurzaamheid van deze opleving. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. "Een geslaagde vaccinatiecampagne maakt een heropening van de economie mogelijk en de combinatie van spaaroverschotten bij huishoudens en fiscale stimuleringsmaatregelen betekent dat er voldoende brandstof is voor een spectaculaire opleving van de consumptie", aldus Juvyns. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 6,4 procent op jaarbasis en het ziet ernaar uit dat dit tempo zal versnellen. In hoeverre de sterke groei leidt tot aanhoudende prijsstijgingen valt volgens Juvyns nog te bezien, maar tekenen van aanhoudende inflatiedruk kunnen de rente op Amerikaanse staatsobligaties opstuwen en een verschuiving van groei- naar waardeaandelen in de hand werken. Klik hier voor: aanhoudende inflatiedruk goed voor verschuiving naar waarde-aandelen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

