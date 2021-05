Brussel sluit deal met BioNTech-Pfizer voor 1,8 miljard coronavaccins Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de onderhandelingen afgerond voor een nieuw contract met partners BioNTech en Pfizer voor de levering van 1,8 miljoen doses van het coronavaccin van deze bedrijven in 2022 en 2023. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen afgelopen weekend bekendgemaakt. "Vroeger of later zullen kinderen en tieners ook worden gevaccineerd, daar moeten we ons op voorbereiden", zei Von der Leyen. Er is ook behoefte aan vervolginjecties, om de bescherming tegen het coronavirus op peil te houden en om nieuwe varianten van het virus de pas af te snijden. Er werden geen financiële details over de deal gegeven. De helft van de 1,8 miljard vaccins wordt zeker afgenomen, op de andere helft werd een optie genomen, volgens mediaberichten. Het contract zou unanieme steun hebben van de Europese lidstaten en de essentiële bestanddelen zouden afkomstig zijn uit de EU. "Andere contracten en vaccintechnologieën zullen volgen", voegde Von der Leyen er aan toe op Twitter, terwijl ze zich positief uitliet over de mRNA-technologie dat het Pfizer-BioNtech-vaccin toepast. Bij de concurrerende vaccins van AstraZeneca en Janssen Pharmaceutical bestaan zorgen over mogelijke bijwerkingen. Von der Leyen zei verder dat de Europese Commissie inmiddels 200 miljoen doses heeft geleverd voor de vaccinatie van de Europese bevolking. Van de volwassen bevolking in Europa hebben inmiddels bijna 160 miljoen mensen een eerste prik gekregen en de EU ligt op koers om in juli 70 procent van de bevolking te hebben ingeënt. Von der Leyen zei dat de helft van de 400 miljoen vaccins die in de EU werden gemaakt, is geëxporteerd naar negentig andere landen, en riep andere producenten op om datzelfde te doen. Onder andere Groot-Brittanië, Canada, Japan, Singapore, Mexico en Colombia ontvingen Europese vaccins. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

