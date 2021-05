Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen op Wall Street noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 won 0,6 procent, de Dow Jones index steeg 0,4 procent en de Nasdaq ging 0,9 procent hoger.



De meeste aandacht gaat uit naar het maandelijkse banenrapport uit de Verenigde Staten. In april kwamen er slechts 266.000 nieuwe banen bij, waar economen vooraf rekenden op 1 miljoen nieuwe banen.



"Hoe kon iedereen er zo naast zitten?", vroeg marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zich af. "Een verklaring kan zijn dat veel Amerikanen een terugkeer naar de arbeidsmarkt uitstellen tot hun bijstandsuitkering verdwijnt", opperde de marktanalist.



De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het banenrapport even tot onder de 1,50 procent, maar veerde vervolgens weer op tot 1,57 procent. Op weekbasis daalde de rente echter 5 procent.



Voor sommige analisten is een zwak banenrapport een geruststellend teken dat de Federal Reserve niet zo snel de rente zal verhogen.



"Ik denk dat de grootste angst voorafgaand aan het banenrapport was dat het cijfer zo sterk zou zijn dat het extreme druk zou zetten op de Fed", aldus marktstrateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade. HIj denkt dat de centrale bank na het zwakke banenrapport veel meer vooruitgang zal willen zien in de arbeidsmarkt voordat een wijziging in het monetaire beleid wordt overwegen.



De groothandelsvoorraden in de VS stegen in maart met 1,3 procent op maandbasis, waar een toename met 1,4 procent was voorzien.



De euro/dollar noteerde vrijdagavond 0,7 procent hoger op 1,2154, terwijl de WTI-olieprijs licht steeg, tot net onder 65 dollar.



Bedrijfsnieuws



Nikola heeft het afgelopen kwartaal opnieuw verlies gedraaid, al werden de mijlpalen die de maker van elektrische vrachtwagens had gesteld, wel behaald. Het aangepaste verlies van 0,14 dollar was minder slecht dan verwacht. Het aandeel steeg 14 procent.



GoPro steeg zo'n 8 procent, nadat de Amerikaanse producent van actiecamera's het afgelopen kwartaal een fors lager verlies boekte op een hogere omzet.



Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies geboekt. Het concern zei dat de coronaviruspandemie zijn tol blijft eisen. De producent van vleesvervangers verloor 5,7 procent.



News Corp boekte het afgelopen kwartaal een 3 procent hogere omzet, gesteund door positieve wisselkoerseffecten, een solide groei bij de digitale vastgoed-, uitgeverij- en Dow Jones-divisies. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.