Veel minder Amerikaanse banen erbij in april dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in april veel minder sterk gestegen dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport. Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 266.000. De markt had een stijging met 1 miljoen banen verwacht. De cijfers over februari en maart werden bijgesteld. Voor februari kwamen er nog eens 68.000 banen bij, waarmee de banengroei uitkwam op 536.000. Voor maart was er een neerwaartse bijstelling met 146.000 tot 770.000 banen. De werkloosheid kwam in maart uit op 6,1 procent. In maart was de werkloosheid nog 6,0 procent. De verwachting lag op 5,8 procent. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,21 dollar naar 30,17 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

