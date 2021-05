Beursblik: Galapagos heeft tijd nodig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Na de recente tegenslagen is het besluit van Galapagos om zijn pijplijn met potentiele medicijnen te herzien welkom, net als kostenbesparingen van 150 miljoen euro tegen 2022. Dit schreef Jefferies vrijdag in een analyse. Galapagos kondigde donderdag nabeurs aan dat het de focus legt op de verdere ontwikkeling van behandelingen tegen fibrosis plus ontstekings- en nierziekten. Niet-kernactiviteiten worden stopgezet en specifieke programma's krijgen de voorkeur, waaronder de verdere commerciele lancering van ontstekingsremmer filgotinib, bekend onder de merknaam Jyseleca. Volgens analist Peter Welford wordt onder meer het onderzoeksprogramma Toledo cruciaal voor Galapagos om weer geloofwaardigheid op te bouwen. Het belangrijkste molecuul GLPG3970 wordt momenteel in vijf proof-of-concept studies onderzocht, met de eerste resultaten die medio 2021 worden verwacht. Welford schat dat het Toledo programma bij succes een piekomzet van 3 miljard dollar kan opleveren. Voor Jyseleca rekent Jefferies op een piekomzet van 1,6 miljard dollar wereldwijd, met het leeuwendeel uit verkopen van de ontstekingsremmer als behandeling tegen chronische darmontstekingen. Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos en een koersdoel van 71,00 euro. Het aandeel Galapagos noteerde vrijdagochtend 0,5 procent hoger op 62,81 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

