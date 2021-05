AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen vrijdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond met een stijging van 0,8 procent op het hoogste punt van de handelsdag.

Wall Street ging donderdag nog lager van start, onder druk van technologie en negatief ontvangen cijfers van Uber. Dat had zijn weerslag op de Amsterdamse beurs, waar zwaarwegende techaandelen zoals ASML en Adyen de index met 0,2 procent in het rood drukten, op een slotstand van 712,46 punten.

Gedurende de handelsdag in New York koersten de hoofdindices na de negatieve opening echter gestaag hoger, waardoor ook techbeurs Nasdaq met een winst van 0,4 procent in het groen winst te sluiten. De Dow Jones index klom 1 procent en scherpte daarmee overtuigend zijn hoogste stand ooit aan.

Wall Street is nu meer dan hersteld van de verliezen eerder deze week, toen voormalig Fed-voorzitter en huidig minister van Financiën Janet Yellen de markten schrik aanjoeg door te hinten op een bescheiden renteverhoging bij een fors economisch herstel. Kort daarna slikte ze haar woorden alweer in. De opleving van de rente op Amerikaanse staatsobligaties was dan ook maar kortstondig.

Banenrapport

Vandaag richten de ogen van beleggers zich op het Amerikaanse banenrapport, dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Economen gepolst door Dow Jones verwachten dat er in april 1 miljoen banen extra zijn gecreëerd en dat de werkloosheid op maandbasis is afgenomen van 6,0 naar 5,8 procent.

Sommige analisten voorzien dat de vrijgave van een mogelijk sterk banenrapport een voorteken kan zijn van een Federal Reserve die weer langzaam de teugels aan kan gaan trekken. De huidige lage rente, de geldcreatie die daarvan het gevolg is en het gebrek aan beleggingsalternatieven, wordt gezien als een sterke aanjager voor de aandelenmarkten.

De Federal Reserve heeft beloofd om zijn verruimende beleid, met een rente rond het nulpunt en een opkoopprogramma voor obligaties, intact te laten totdat er sprake is van maximale werkgelegenheid en een inflatie die consequent hoger uitvalt dan 2 procent.

In maart kwam de Amerikaanse inflatie uit op 2,62 procent. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is deze hoge inflatie echter een tijdelijk fenomeen. In maart 2020 bedroeg de inflatie nog 1,54 procent.

Azië en olie

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen, maar de winsten blijven beperkt tot een half procent. De Chinese dienstensector liet volgens cijfers van Markit Economics in april een groeiversnelling zien, terwijl in de Japanse dienstensector sprake was van minder krimp.

Een junifuture voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot donderdagavond 1,4 procent lager op 64,71 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future ruim een half procent hoger.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2066.

Naast bedrijfscijfers en het banenrapport om 14:30 uur hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor cijfers van de Duitse- en Franse industriële productie in maart.

Bedrijfsnieuws

De aangepaste EBITDA van roestvrijstaalfabrikant Aperam steeg afgelopen kwartaal op kwartaalbasis van 109 miljoen naar 175 miljoen euro. De consensus rekende op een gemiddelde aangepaste EBITDA van 147 miljoen euro. De consensusverwachtingen liepen overigens uiteen van 125 tot 169 miljoen euro.

Galapagos boekte in de eerste drie maanden van 2021 een operationeel verlies van 50,8 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 46,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde echter een nettowinst van 9,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 50,6 miljoen euro een jaar eerder. De omzet en overige opbrengsten bedroegen het afgelopen kwartaal 124,2 miljoen euro, versus 103,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 24,00 naar 28,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Alfen benoemt Michelle Lesh tot commercieel directeur. De benoeming tot chief commercial officer gaat per 1 juli aanstaande in. Lesh was eerder chief commercial officer bij de Grid Software tak van GE Digital.

Novisource heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,8 procent tot 4.201,54 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.546,75 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.632,84 punten.