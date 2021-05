Stevige winstgroei voor Credit Agricole Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Agricole heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst stevig zien toenemen bij een hogere omzet. Dit bleek vrijdag uit de cijfers over de eerste drie maanden van de tweede bank van Frankrijk. De nettowinst over de verslagperiode steeg met 64 procent naar 1,05 miljard, terwijl de omzet met 5,6 procent opliep naar 5,59 miljard euro en de voorzieningen voor slechte leningen met 38 procent daalden naar 384 miljoen euro. De winstgevendheid tekende zich bij alle onderdelen van de bank af. De winst was ook beduidend groter dan de verwachting van analisten die vooraf uitgingen van 665,5 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

